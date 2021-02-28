4.5 yılda 20 bin Türk vatandaşı Yunanistan'a kaçtı! Büyük çoğunluğu FETÖ'cüler

YUNANİSTAN'a kaçak yollarla giren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 15 Temmuz'dan bu yana 15 Temmuz 2016 darbesinden bu yana 20 bine ulaştı. Bu kişilerden büyük çoğunluğunu FETÖ firarileri oluşturuyor.

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2021'in başlarına kadar Yunanistan’a yasadışı giriş yapan Türkiye vatandaşlarının sayısı 19.653 olarak belirlendi. Bunlardan yaklaşık 9 bini Yunan makamlarından iltica başvurusunda bulundu. Başvuranlardan yaklaşık 2 bini kabul edildi. Geri kalan 7 bin başvurunun önemli bölümüne henüz cevap verilmedi. Başvuruları kabul edilmeyenlerin sayısı ise 697.

Yunanistan’a kaçan Türklerin büyük bölümünü FETÖ’cüler, küçük bir bölümünü ise PKK, DHKP-C gibi terör örgütü üyeleri oluşturuyor. Yunan mahkemelerinin, darbeden bir gün sonra askeri bir helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 askeri Türkiye’ye iade etmemesi ve iltica hakkı tanıması FETÖ’cüleri bu ülkeye gelmeye cesaretlendirdi.

Yunanistan’da 4.5 yıl içinde geçen FETÖ’cülerin önemli bir bölümü, başka Avrupa ülkelerine geçti.