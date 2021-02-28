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Aaron Boupendza Fenerbahçe'yi istiyor! Hatayspor'dan flaş açıklama

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, Boupendza'nın Fenerbahçe'yi istediğini söyledi.

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Geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Krasnodar'ı transferi son anda gerçekleşmeyen Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza, transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında 18 golle zirvede bulunan Aaron Boupendza için kulübü Hatayspor cephesinden bir açıklama geldi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, Boupendza'nın Fenerbahçe'yi istediğini söyledi.

''Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor''
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Diyelim 5 kulüp Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verdi. O zaman tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor." dedi. Rahmi Vardı, oyuncunun hedefinin Barcelona olduğunu da sözlerine ekledi. 

Krasnodar'a transferi yatmıştı
Hatırlanacağı gibi hafta içerisinde Hatayspor'un, Boupendza konusunda Krasnodar'la 8.5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay şeklinde sezon sonu için anlaştığı yazılmıştı. Ancak Gabonlu oyuncunun, Ruslar'la parasal konularda ortak noktada buluşamaması sonrasında bu transfer rafa kalkmıştı.

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