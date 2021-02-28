İstabul'da deprem oldu! Marmara Denizi'ndeki deprem korkuttu

İSTANBUL'da Avcılar açıklarında Kandilil'ye göre 3.0, AFAD'a göre ise 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05:20'deki deprem korkuttu.

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İstanbul Avcılar açıklarında deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 2.7 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi, depremin 3 şiddetinde olduğunu duyurdu.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde 05.20'de bir deprem gerçekleşti. 2.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un Avcılar ilçesinin 12.82 km açıklarında meydana geldi. Depremin derinliği 7.04 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise İstanbul'da Avcılar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,0 derinliğini ise 14.7 kilometre olarak duyurdu.