Leipzig'den mucize geri dönüş! 90+3'te Sörloth sahneye çıktı

Leipzig, ilk yarısını 2-0'lık skorla geride tamamladığı Mönchengladbach mücadelesinden mucizevi geri dönüşle galip ayrıldı. Sörloth, 90+3'te kafa vuruşuyla takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.Abone ol
Bundesliga'da 23. hafta maçında Leipzig ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Mücadelenin 6. dakikasında Hofman ile öne geçen konuk ekip, 19. dakikada Thuram ile farkı 2'ye çıkardı.
Devreye 2-0 geride giren Leipzig'te 46. dakikada Alexander Sörloth oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 57. dakikada Nkunku sahne alırken 66. dakikada Poulsen'in golüyle skor eşitledi.
Son sözü ise 90+3. dakikada Alexander Sörloth söyledi. Norveçli futbolcunun golüyle Leipzig sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Leipzig 50 puanla lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Mönchengladbach ise 33 puanda kaldı.