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Leipzig'den mucize geri dönüş! 90+3'te Sörloth sahneye çıktı

Leipzig, ilk yarısını 2-0'lık skorla geride tamamladığı Mönchengladbach mücadelesinden mucizevi geri dönüşle galip ayrıldı. Sörloth, 90+3'te kafa vuruşuyla takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

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Bundesliga'da 23. hafta maçında Leipzig ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Mücadelenin 6. dakikasında Hofman ile öne geçen konuk ekip, 19. dakikada Thuram ile farkı 2'ye çıkardı.

Devreye 2-0 geride giren Leipzig'te 46. dakikada Alexander Sörloth oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 57. dakikada Nkunku sahne alırken 66. dakikada Poulsen'in golüyle skor eşitledi.

Son sözü ise 90+3. dakikada Alexander Sörloth söyledi. Norveçli futbolcunun golüyle Leipzig sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Leipzig 50 puanla lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Mönchengladbach ise 33 puanda kaldı.

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