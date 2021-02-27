Fatih Terim'den Falcao sözleri: Katkı sağlayacaktır

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-0'lık BB Erzurumspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk olarak, "Oyuna çok iyi başladık. Kontrolünü elimize aldık. Genel olarak buradaki maçlarda böyle oluyor. Oyunu hemen diğer sahaya yıkmaya çalışıyoruz. Bu sahada yapabileceğimiz pas oranının en yükseğini yapmaya çalıştık." Sözlerini söyledi.

'İmparator'un açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Maalesef goller biraz geç geldi. Çok üretken olamadık açıkçası. 1-2 pozisyonumuz vardı. Rakibin 1 pozisyonu vardı. Başka da tehlikeli oldukları an yoktu. 2-0, 3 puan, sıkıntı saha, bunların hepsini kattığımızda ikinci yarı beklediğimiz geçti. 1-2 fazla pozisyon verdik. Onları vermemeliydik. Onların herhangi birinin gol olması bizi sıkıntıya sokabilirdi. "

"Kazandığımız için mutluyum"

"Bizim oyun anlayışımızda en büyük sıkıntı rakibin geçiş hücumları. Geçişi savunmak zordur. Bu zorluğu zaten biz göz önüne alıyoruz her zaman. Baskılı oynuyoruz, çok adamla orada oynamak istiyoruz. Kontratakları yiyoruz. Bu riski alacağız, bu da zordur. Buna rağmen güzel bir mücadele, güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Devam ediyoruz."

"Falcao'yu gördük"

"Bugün Feghouli'yi sokamadım, 15-20 dakika olabilirdi. Biraz da riskti. Tekrardan aynı yerden bir şey olmasın diye. Falcao'yu gördük. Yavaş yavaş hazırlandı. Katkı sağlayacaktır, Falcao'dur."

Transferler doğru seçim"

"Yeni transferlerimizden memnunuz. Her gün daha çok alışacaklar. Ocak ayında gelip çok kısa sürede verdikleri pozitif katkı hakikaten takdire şayan. Onun için mutluyum da ayrıca. Doğru seçim, doğru insanlar, yüzde yüz... Bundan dolayı da açıkçası hem ekibimizi, hem kulübümüzü kutluyorum."