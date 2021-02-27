Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (27 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28.503'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 621'i semptomatik olmak üzere 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 164'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 938 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 065 bin 377'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 187 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

Vaka sayısı 9 binin altına düşmüyor

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybederken, 649'u semptomatik olmak üzere 9 bin 205 yeni vaka tespit edilmişti.