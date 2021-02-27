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Zonguldak'ta 16 yaşındaki oğlunu ensesinden bıçaklayıp teslim oldu

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta hastanede pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra karakola gidip teslim oldu.

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Miyesserler köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre, Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A'yı ensesinden bıçakladı.

"Ben oğlumu bıçakladım"
Baba Yusuf A’nın ormanlık alanda oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra karakola giderek 'ben oğlumu bıçakladım' diyerek teslim olduğu öğrenildi. Olayı üzerine harekete geçen ekipler bölgeye hareket etti.

Olay yerine giden ekipler O.A’yı yerde kanlar içerisinde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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