Galatasaray- Erzurumspor Süper Lig maçı özet ve golleri

Süper Lig'de Galatasaray, BB Erzurumspor'u konuk ettiği mücadeleden galibiyetle ayrıldı ve 27'nci haftayı 57 puanla kapattı. Sarı-Kırmızılıların 2 golü de Mostafa Mohamed'den geldi. 37'de kaleciden dönen topu tamamlayan Mostafa, 45'de çaprazdan çıkardığı mükemmel şutla Göktuğ'u çaresiz bıraktı.

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Lider Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçtan Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 galip ayrılan Galatasaray, 57 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

Muhteşem bir seri yakalayan Fatih Terim'in ekibi, üst üste 8. galibiyetini aldı. Hatayspor maçının ardından Galatasaray'a da kaybeden Erzurumspor ise 25 puanla ateş hattında kaldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera bu karşılaşma ile birlikte Süper Lig'deki 300. mücadelesine çıktı ve ligde en çok forma giyen yabancı olarak tarihe geçti.

Gelecek hafta Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk oluyor. BB Erzurumspor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

Karşılaşmanın önemli anları şöyle:

90- Maç bitti.

73- Galatasaray'da aynı dakikada ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oghenekaro Etebo oyundan çıktı, yerine Taylan Antalyalı dahil oldu; Emre Kılınç da yerini Belhanda'ya bıraktı.

65- Galatasaray Emre Kılınç'ın vuruşuyla fileleri sarsmayı başardı ancak gol VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı.

56- Karşılaşma bu dakikalarda düşük tempoda oynanmaya devam ediyor. Galatasaray 2-0'ın avantajıyla rahat bir oyun sergiliyor.

45- GOOOL! Galatasaray Mostafa Mohamed'in attığı golle BB Erzurumspor karşısında farkı ikiye çıkaran golü buluyor. BB Erzurumspor sahası sağ çizgide Christian Luyindama'nın uzun pasında Arda Turan ofsayt pozisyonunda olduğunu fark ederek topa hareketlenmiyor. Ceza sahasına giden topu iyi takip eden Mostafa Mohamed sağ çaprazdan sağ ayağıyla çektiği sert şutunda üst direğe çarpan top ağlarla buluşuyor.

40- ŞANSSIZ AN! Emre Kılınç'ın ortasında Adolphe Teikeu'den dönen topta Arda Turan'ın ceza sahası içinde gelişine sol ayağıyla vuruşunda top üst direkten dönüyor.

37- GOOOL! Galatasaray Mostafa Mohamed'in attığı golle BB Erzurumspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Sağ kanatta Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda BB Erzurumspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Emre Kılınç sol çizgiden altıpas'a gönderdiği ortasında Henry Onyekuru kafa vuruşunu son anda kaleci Göktuğ Bakırbaş çeliyor. Dönen topta topla buluşan Mostafa Mohamed sağ ayağıyla yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

29- Emre Kılınç'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadan doğrudan dışarıya gidiyor.

22- İlk sarı kart Galatasaray'a. Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Oghenekaro Etebo, Ricardo Gomes'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

15- DeAndre Yedlin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Henry Onyekuru'nun dönerek yaptığı yarım vole vuruşunda Manuel Da Costa'ya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

10- Bu dakika itibarıyla iki takım da kontrollü oyunu tercih ediyor.

3- DeAndre Yedlin'in sağ çizgiden ceza sahasına doğru gönderdiği ortasında top doğudan dışarıya gidiyor.

1- Hakem ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Galatasaray başladı.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Emre Kılınç, Mostafa

Yedekler: Okan, Şener, Taylan, Babel, Falcao, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem, Feghouli

Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Cenk, Buğra, Aatif, Gomes