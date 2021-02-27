Nevşehir'de tartıştığı sevgilisini otel odasında boğazından bıçaklayarak öldürdü

NEVŞEHİR vahşete tanıklık etti. Sevgililerin otel odasındaki tartışmasında Halis Onur D., Pınar Can’ı boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü.

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Edinilen bilgilere göre, il merkezinde bir otelde konaklayan Halis Onur D. ve sevgilisi Pınar Can arasında çıkan tartışma sonrasında Halis Onur D., genç kadını boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü.

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halis Onur D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Pınar Can’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşi 2 ay önce...

Cinayete kurban giden Pınar Can’ın eşinin ise yaklaşık 2 ay önce öldüğü öğrenildi.