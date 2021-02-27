Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un ihalesinin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Kurum, 'İnşallah Kanal İstanbul Projesini Türkiye'mize kazandıracağız' diye konuştu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir'de temaslarda bulundu. Bakan Kurum, 19 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Kırşehir'e eğitimden sağlığa, kültürden sanata, ekonomik tüm faaliyetlere pek çok yatırım gerçekleştirdiklerini ve bu anlamda 8 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

"İstanbul'un marka değerine marka katacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ile ilgili tartışmalara da değindi. Bakan Kurum, "Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakan Murat Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız.

"Kanal İstanbul projesi gerçekten vizyon bir proje Türkiye adına lider ülke yapacak İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı her türlü detay düşünülmektedir."

"Raporlarla zarar verilmediğini ispat ettik"

Şimdi muhalefet burada su kaynaklarının giderildiğini söyledi buna ilişkin bilimsel raporlarla su kaynaklarının giderilmediğini ispat ettik. Depremsellik ile ilgili İstanbul'a zarar verir dediler yine bunu raporlarımız ile zarar vermediğini ispat ettik. Yoğunluk yine yapmış olduğumuz planlarda herhangi bir yoğunluk getirmediğini götürmediği de gösterdik bu anlayışla da çalışmalarımızı yapıyoruz"

"Çöp toplama işlemlerine Bakanlık olarak destek verebiliriz"

Öte yandan ”Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İBB’yi aldığında yine biz çöp, çamur ve çukurla mücadele ettik” diyen Bakan Kurum, “İstanbul’umuzu yeşil alanları, parkları millet bahçeleriyle yaşanılabilir bir şehir haline getirdik. Ama bugün görüyor ve çokta üzülüyoruz ki, artık İstanbul’da yeniden çöp dağları, çamurlar, çukurlar oluşmaya başladı ve belediyelerimiz bu noktada acziyet içerisindeyse ben arkadaşlarıma talimat verdim. Çöp toplama işlemlerine de çöp toplanmasına da bakanlık olarak destek verebiliriz” diye konuştu.