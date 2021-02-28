Avni Yıldırım ünvan maçında Canelo Alvarez'e mağlup oldu! 3. rauntta bitti

Türkiye profesyonel boks tarihinin en başarılı sporcularından Avni Yıldırım kariyerinin en büyük maçında WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında şimdiki unvan sahibi Meksikalı Canelo Alvarez ile karşı karşıya geldi. Yıldırım rakibine üçüncü rauntta mağlup oldu.

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Türkiye'de tüm gözler ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen boks maçına çevrilmişti. Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) Süper Orta Siklet Unvan maçında kemerlerin mevcut sahibi 'Canelo' Saul Alvarez ile Türk boksör Avni Yıldırım karşı karşıya geldi.

ABD'nin Florida Eyaleti'nde bulunan Miami Hard Rock Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakada kazanan taraf, unvanın şu anki sahibi Canelo Alvarez oldu. 29 yaşındaki Avni Yıldırım, 4. raunda çıkamadı ve maçı bırakmak zorunda kaldı.

1 milyon dolar kazandı

Türk boksör Avni Yıldırım, mağlubiyete rağmen organizasyon kapsamında 1 milyon doların üzerinde bir gelir elde edecek. 'Canelo' Saul Alvarez ise yaklaşık 35 milyon dolar kazanacak.