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İstanbul'da 12 evden 250 bin liralık eşya çalan şüpheliler yakalandı! Suç makinesi çıktılar

İSTANBUL genelinde 12 farklı evden 250 bin liralık eşya, telefon, laptop ve ziynet eşyası çalan 4 hırsız yakalandı. 

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Son üç haftadır Zeytinburnu, Bahçelievler, Güngören, Esenyurt, Bakırköy, Kadıköy ve Fatih ilçelerinden gelen hırsızlık ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 12 farklı hırsızlık olayını dört şüphelinin gerçekleştirdiği öğrenildi. Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin ilk olarak eşkalini sonrasında kimliğini tespit etti. Şüphelilerin 12 adresten toplamda 250 bin liralık elektronik eşya, telefon, laptop ve ziynet eşyası belirlendi.

Suç makinesi çıktılar

Polis ekipleri, yaptıkları eş zamanlı operasyon ile şüphelileri evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerden Uşenk T.'nin (30) farklı suçlardan 26, Cihan Ç.'nin (21) 22, Fırat Y.'nin (29) 30, Ramazan T.'nin (18) ise 37 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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