Kabine toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ile restoran-kafe yasağı kalkıyor yüz yüze eğitim başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına karar verilecek. Aynı zamanda sokağa çıkma yasaklarının kısaltılması ve vata sayısı düşük illerde kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili de karar verilecek.Abone ol
Normalleşme adımlarının açıklanacağı kabine toplantısında sonrası Bilim Kurulu’nun belirlediği kriterler çerçevesinde “düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” olmak üzere kategorize edilen illerde, salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.
Normalleşme adımları kapsamında, ilk etapta yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılması gündeme gelecek. Vaka sayısını düşüren illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, hafta içi belli saatlerde uygulanan kısıtlamanın ise tüm haftaya yayılması planlanıyor.
Renklere göre karar verilecek
Salgınla mücadelede “yerinde karar” dönemi çerçevesinde il valilikleri ve hıfzıssıhha kurullarının el rehberi olacak kararlar için gözler yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 35’in altında kalan orta ve düşük risk grubundaki 30 il ve bu illerde yaşayan yaklaşık 24 milyon nüfus, normalleşmeye en yakın konumda.
Yüz yüze eğitim yarınki toplantı sonrasına ertelendi
Başta gıda sektörü olmak üzere ticari işletmeler normalleşme kapsamında faaliyetlerine yeniden başlamayı umut ederken, daha önce 1 Mart itibarıyla başlayacağı duyurulan, Türkiye genelinde ilkokulların tüm sınıf seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda yüz yüze eğitim uygulaması için de yine kabinenin kararı sonrasına ertelendi.
Sokağa çıkma yasakları
Kabine toplantısında hafta sonu tam gün uygulanan sokağa çıkma yasaklarının, hafta içinde olduğu gibi belli saatlerde uygulanması gündemde. Yarınki Kabine toplantısında sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili bir gevşeme kararının alınabileceği belirtiliyor.
Kafe ve restoranların açılması için...
İllerin risk kategorisinin belirlenmesinde, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısının yanı sıra, aşılama, yoğun bakım ve yatak doluluk oranı gibi kriterler de etkili olacak. Vaka sayısı kriteri açısından, haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Düşük ve orta riskli illerde kafe ve restoranların açılmasına izin verilecebileği ifade ediliyor.
Hagi iller "düşük"
Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki COVID-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.
Düşük riskli iller (100 binde 10’un altında olanlar mavi renk)
- Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278
- Hakkâri 3.21- Nüfus: 280 bin 514
- Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314
- Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762
- Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117
Orta riskli iller (100 binde 11-35 arası vaka olan iller sarı renk)
Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912
Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435
Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322
Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979
Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910
Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768
Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994
Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428
Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915
Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431
Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431
Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828
Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157
Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304
Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163
Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614
Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923
Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377
Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042
Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716
Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70
Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256
Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443
Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433
Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342