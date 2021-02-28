Kabine toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ile restoran-kafe yasağı kalkıyor yüz yüze eğitim başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına karar verilecek. Aynı zamanda sokağa çıkma yasaklarının kısaltılması ve vata sayısı düşük illerde kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili de karar verilecek.

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Normalleşme adımlarının açıklanacağı kabine toplantısında sonrası Bilim Kurulu’nun belirlediği kriterler çerçevesinde “düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” olmak üzere kategorize edilen illerde, salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Normalleşme adımları kapsamında, ilk etapta yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılması gündeme gelecek. Vaka sayısını düşüren illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, hafta içi belli saatlerde uygulanan kısıtlamanın ise tüm haftaya yayılması planlanıyor.

Renklere göre karar verilecek

Salgınla mücadelede “yerinde karar” dönemi çerçevesinde il valilikleri ve hıfzıssıhha kurullarının el rehberi olacak kararlar için gözler yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 35’in altında kalan orta ve düşük risk grubundaki 30 il ve bu illerde yaşayan yaklaşık 24 milyon nüfus, normalleşmeye en yakın konumda.

Yüz yüze eğitim yarınki toplantı sonrasına ertelendi

Başta gıda sektörü olmak üzere ticari işletmeler normalleşme kapsamında faaliyetlerine yeniden başlamayı umut ederken, daha önce 1 Mart itibarıyla başlayacağı duyurulan, Türkiye genelinde ilkokulların tüm sınıf seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda yüz yüze eğitim uygulaması için de yine kabinenin kararı sonrasına ertelendi.

Sokağa çıkma yasakları

Kabine toplantısında hafta sonu tam gün uygulanan sokağa çıkma yasaklarının, hafta içinde olduğu gibi belli saatlerde uygulanması gündemde. Yarınki Kabine toplantısında sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili bir gevşeme kararının alınabileceği belirtiliyor.

Kafe ve restoranların açılması için...

İllerin risk kategorisinin belirlenmesinde, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısının yanı sıra, aşılama, yoğun bakım ve yatak doluluk oranı gibi kriterler de etkili olacak. Vaka sayısı kriteri açısından, haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Düşük ve orta riskli illerde kafe ve restoranların açılmasına izin verilecebileği ifade ediliyor.

Hagi iller "düşük"

Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki COVID-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

Düşük riskli iller (100 binde 10’un altında olanlar mavi renk)

- Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278

- Hakkâri 3.21- Nüfus: 280 bin 514

- Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314

- Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762

- Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117

Orta riskli iller (100 binde 11-35 arası vaka olan iller sarı renk)

Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912

Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435

Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322

Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979

Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910

Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768

Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994

Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428

Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915

Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431

Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431

Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828

Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157

Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304

Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163

Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614

Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923

Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377

Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042

Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716

Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70

Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256

Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443

Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433

Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342