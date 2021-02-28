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Mostafa Mohamed ve Muslera ile sözleşme uzatılacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mostafa Mohamed ve Fernando Muslera'nın sözleşmeleri hakkında konuştu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, golcü oyuncu Mostafa Mohamed'in sözleşmesiyle ilgili soruyu yanıtladı ve "Bu tabii zaman içerisinde bizim görüşmemizden sonra bir karara bağlanacak bir şey. Herkesin olaya sıcak baktığı, sıcak yaklaştığı ortada. Orada bir sorun olacağını sanmıyorum" dedi. 

Kararın yönetim kararı olduğunu kaydeden Terim, "Ona da zaman vardır. Durumdan sadece onun adına sevinelim, hep atmasını isteyelim. Öbür konuları yönetim halleder" ifadelerini kullandı. 

Kaleci Muslera için "Muslera gereğini yapacaktır" diyen Terim, "Bazı değerlerin, Galatasaray'ın değerinin yanında önemi kalmadı. O noktaya doğru gelindi, o noktaya doğru gidiliyor. Ufak detaylar var. Onları konuşurlar. Herhangi bir sıkıntı olursa biz de rica eder devreye gireririz. Başkan ve Abdurrahim Bey ile konuştum. Sıkıntı yok. Yaklaşımları çok iyi" diye konuştu.

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