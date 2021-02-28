Bayern Münih'in galibiyet, Lewandowski'nin rekor gecesi

Bundesliga'da Köln'ün 5-1 mağlup eden Bayern Münih iki hafta sonra galip geldi.

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Bundesliga 23. hafta maçında Bayern Münih, konuk ettiği Köln'ü 5-1 mağlup etti. Bavyera ekibine 3 puanı getiren goller 18' Maxim Choupo-Moting, 33', 65' Robert Lewandowski ve 82', 86' Serge Gnabry'den geldi.

Bu sonucun ardından Bayern 2 hafta sonra kazanırken, Köln üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Robert Lewandowski, bu sezon Bundesliga'da 22 maçta 28 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, Gerd Müller'in 1969/70 ve 1971/ 72'de attığı 25 golü geride bırakarak Bundesliga'da yeni bir rekora imza attı.

Lewandowski ayrıca bu sezon 7 Bundesliga takımından daha fazla gole imza attı