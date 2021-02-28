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Fahrettin Koca için istifa iddiası! İşte yerine gelecek isim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını verdiği iddiası ortaya atıldı. Fahrettin Koca'nın yerine kimin geleceği bile belirlenmiş.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık bir yıldır devam pandemi sürecinde ilk zamanlarda kamuoyunda çok olumlu bir izlenim verdi. Zaman zaman Bilim Kurulu, zaman zaman zaman da diğer bakanlarla görüş ayrılığına düşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çoğunlukla soğukkanlılığını korudu. Geçen yılın Haziran ayında Süleyman Soylu ile görüş ayrılığına düşen ve istifa ettiği haberleri yoğunlaşan Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle görevini sürdürdü.

Özür dilemişti
Medyafaresi'nin haberine göre; aşırı kalabalık AK Parti Kongreleri sırasında sesi çıkmayan, ancak bu durumdan rahatsız olan Fahrettin Koca, Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığına ilişkin eleştirilere özür dileyerek karşılık vermişti.

"Zaten istifamı gönderiyorum"
Bu özür nedeniyle hükümeten önemli bir kişinin Bakan Koca'ya "Cumhurbaşkanımızın bulunduğu yerde özür dilemek uygun kaçmadı" diye sitem ettiği öğrenildi. Fahrettin Koca'nın bu kişiye, "Zaten istifamı gönderiyorum" dediği kaydedildi.

Koca'nın Cevdet Erdöl
İddiaya göre Fahrettin Koca'nın görevden affı kısa sürede açıklanacak. Koca'nın yerine de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'ün getirileceği konuşuluyor.

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