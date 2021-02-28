Çığlıklarına koştular! Karaköy'de genç kıza dehşeti yaşatan kapkaççıya meydan dayağı

İSTANBUL Karaköy sahilinde bankta otururken güpegündüz kapkaça uğrayan genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar, kapkaççıyı birkaç metre sonra kıskıvrak yakaladı. Kalabalık tarafından dövülerek polise teslim edilen Cezayir uyruklu kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beyoğlu Karaköy sahiline hava almak için gelen Mürvet Bayram bankta oturmaya başladı. Genç kızın yanına bir süre sonra kimliği belirsiz bir şahıs gelerek onu izlemeye başladı. Dakikalarca genç kızı takip eden şahıs, güpegündüz vatandaşların gözü önünde çantasını çalarak kaçmaya başladı. Genç kızın çığlık atması üzerine durumun farkına varan vatandaşlar peşinden koşmaya başladı. Birkaç metre sonra yakalanan kapkaççıya vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Kalabalık tarafından tekme ve yumruklarla darp edilen kapkaççı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kapkaç anı ve kalabalık tarafından şahsa atılan meydan dayağı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Adamı üst üste 2-3 kez dövdüler"

Olayı anlatan esnaf İshak Aydın, “Dükkanın köşesinde dövdüler. Aradan 5 dakika geçti polisi aradılar. 10 dakika sonra tekrar dövmeye başladılar. Bir bayanın çantasını çalmış, orada yakaladılar. Ama adamı üst üste 2-3 kez dövdüler. Hemen yakaladılar, yatırdılar” dedi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cezayir uyruklu Rabah A, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Karaköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Rabah A, "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle işlenmesi (kapkaç)" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevine teslim edildi.