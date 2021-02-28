Hayalet Tabur'un Efeleri! Terör örgütünün korkulu rüyası

Uzun süre Türkiye’nin gündeminden düşmedi, Meclis’e bile taşındı. ‘Gerçekten var mı yok mu’ tartışmalarıyla adı ‘Hayalet taburu’na çıkan Efeler Taburu, terör örgütünün korkulu rüyası haline geldi.

Abone ol

Irak-İran sınırının sıfır noktasındaki Meşkan Üs Bölgesi’nde Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri görev alıyor. Hakkari Yüksekova’da bulunan üs bölgesinde kış neredeyse 7 ay devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu, 2 bin 800 metre yükseklikte bulunan üs bölgesine, kış aylarında karadan ulaşım neredeyse imkansız. Üs bölgesinde görev alan tim, hava koşulları el vermesi durumunda ayda bir değişiyor. Hava şartları nedeniyle çoğu zaman helikopterin bile iniş yapamadığı üs bölgesindeki timin ihtiyaçları ise havadan bırakılıyor. Zorlu coğrafi koşulara sahip, -30 dereceyi bulan soğuğun yaşandığı üs bölgesinde görevli tim, 24 saat aralıksız nöbetleşerek, pusu, keşif ve gözetleme yapıyor.

Türkiye’ye geçişleri ise yok denecek kadar azaldı

Hürriyet'in haberine göre; Meşkan üs bölgesi, terörle mücadelede kritik öneme sahip. PKK’nın Kuzey Irak’taki önemli kamplarına 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Örgütün İran ve Irak üzerinden Türkiye’ye sızma ve geçiş yaptığı bir nokta. Terör örgütü PKK’nın önceki yıllarda Türkiye’ye sızma yaptığı bölgelerden biri. Ayrıca kaçakçılık için de kullanılan güzergahlardan. Kalıcı üs bölgesinin kurulmasıyla terör örgütünün kamplara Türkiye üzerinden giden yolları kontrol altına alındı. Hareket algılayan radarlar, termal kameraların da kullanıldığı üs bölgesinde hareketler, gece ve gündüz görüş imkanı sağlayan kameralarla sağlanıyor. Önceki yıllarda çok kez PKK, üs bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunmasına rağmen büyük kayıplar vermiş. Bölgede kurulan kalıcı üs bölgeleriyle PKK’nın hareket alanı daralırken, Türkiye’ye geçişleri ise yok denecek kadar azaldı.

Meclis gündemine bile taşındı

Adı “Efeler Taburu.” Uzun süre Türkiye’nin gündeminden düşmedi, Meclis gündemine bile taşındı. Haklarında birçok efsane bulunan “Efeler Taburu”, Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı’na bağlı. Bölgedeki özel harekât taburlarından biri. Subay, astsubay ve uzman çavuşlar gibi profesyonel askerlerden oluşturulmuş bir birlik. Seçkin ve özel eğitim alan kişilerden oluşan, tam donanımlı bu birlik, terör örgütünün korkulu rüyası olmuş.

Üzerlerindeki ağırlık 70 kiloya kadar çıkıyor

Operasyonlarda sırtlarındaki çanta komandoların yaşam kaynağı haline dönüşüyor. Sırt çantalarında batarya, el bombası, gıda maddeleri gibi operasyonel anlamda ihtiyaç duyulan onlarca malzeme yer alıyor. Çelik yelekler, silahlar ve mühimmat da eklenince üzerlerindeki ağırlık 70 kiloya kadar çıkıyor.

Efeler Taburu, günlerce arazide kalıyor

Terör örgütü PKK’ya yönelik sızma, keşif, sıcak çatışma, nokta operasyonları yapan tabur, kimi zaman karlı zirvelerde, kimi zaman derin vadilerde iz sürüyor. Her türlü arazi ve hava şartında görev yapan Efeler Taburu, günlerce arazide kalıyor.

Efe Heykeli

Komutanlığın girişinde taburun simgesi olan Efe Heykeli var. Duvarda da Efe Destanı yazılı. İşte o destan: “Dalga dalga estik, fırtına gibi kükredik. Siirt’te, Şırnak’ta Hakkari’de. Bir aslan misali, yorulmak nedir bilmedik. Vatan sevgisine bir sürü zafer ekledik. Yürüdük yalçın dağlarda. Yıkılmadık yüce dağların karanlığında. Adımızı Efeler diye yazdık. Yeri geldi yağmurlu, yeri geldi buzlu kayaların üstünde sabahladık. Hainler duyun sesimizi. Hainler duyun sesimizi, şehitlerin öcü mutlaka alınacak, unutmadık. Unutmadık, unutmadık... Efe Efkan’ı, Fatih’i, Osman’ı, Sacit’i, Volkan’ı...”