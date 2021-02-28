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Açık öğretim lisesi sınav giril ekranı 2021 AÖL online sınavı

Eğitim hayatına açıktan devam eden lise öğrencilerinin beklediği AÖL sınav maratonu başladı. Korona nedeniyle ertlenen sınavlar online olarak yapılıyor. 25 Şubat'ta başlayan AÖL sınavları 1 Mart'a kadar devam edecek. Açık öğretim lisesi sınav saatleri ise saat 09:30’dan - 23.59’a kadar yapılacak.

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Lise hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler için online AÖL sınav maratonu başladı. Koronavirüs nedeniyle normalde 5-6 Şubat'ta yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat'a ertelendi. Online yani ekran başında yapılacak AÖL sınavları belirli saat aralıklarında yapılacak. 25 Şubat'ta başlayan AÖL sınavları 5 gün sürecek ve 1 Mart'ta sona erecek. Peki AÖL sınav saatleri neler, ne zaman başlıyor, kaç saat sürüyor?

Açıköğretim Okulları Bigi Yöntemi Sistemi üzerinden yapacak: Açıköğretim lise sınavları tarihleri belli oldu. 2020/2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları için online sınav tarihleri; 25 Şubat 2021 (saat 09:30’dan) 1 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında olacak.

5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen AÖL sınavları 25 Şubat tarihinde yapılmaya başlanacak. Sınav saat 09.30’dan sonra başlayacak ve 1 Mart saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

MEB AÖL sınavları nasıl yapılacak: 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖK Bilgi Yönetim Sistemi ekranı üzerinden yapılacak olan AÖL 1. Dönem sınavlarına öğrenciler T.C. kimlik numara ve şifreleri ile katılım sağlayacak.  Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

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