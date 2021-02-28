Ukrayna'da birbirlerine kelepçe takan genç aşıkların sonu kötü bitti! Soluğu hastanede aldılar

UKRAYNAda yaşayan genç aşıklar Sevgililer Günü'nde bir karar alarak birbirlerine kelepçelendiler. Çift 3 ay boyunca kelepçeyle yaşamayı planladı fakat kısa süre sonra hastanelik oldu.

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Ukrayna Harkov’da yaşayan Viktoria Pustovitova ve Alexander Kudlay, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir karar aldı. Çift, “siyam ikizi” gibi yaşamak ve aşklarını doyasıya yaşamak için metal bir kelepçe satın aldı. Çift 3 ay boyunca kelepçeyle yaşamayı planlarken bir süre her şey yolunda gitti.

Çift birlikte zaman geçiriyor, birlikte yemek yapıyor ve ev işlerini birlikte hallediyordu. Öyle ki evde birlikte işlerini yapan ve kelepçeli olmalarına rağmen otomobil bile kullanabilen Alexander ve Viktoria en büyük zorluğu yemek yemeye gittikleri restoranların tuvaletlerinde ve ortak tuvaletlerde yaşadıklarını söyledi.

Viktoria, kadınlar tuvaletine gitmek istediklerini fakat diğer kadın müşterilerin Alexander’ı görünce duruma tepki göstererek şikayet ettiklerini söyledi.

Alexander, “Viktoria, her kavgamızdan sonra evden kaçmakla beni tehdit ediyordu. Ben de espri yoluyla seni kelepçeleyeceğim dedim. Ve daha sonra iş buralara kadar geldi” dedi.

Önce merhem sürdüler ama…

Bir süre sonra 28 yaşındaki Viktoria’nın vücudunda yaralar belirmeye başladı. 33 yaşındaki Alexander da bu durumu anlayamayınca önce merhem kullandı. Fakat bu durum da soruna bir çare olmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre yaraların belirginleşmesi ve acı vermesiyle birlikte çift soluğu hastanede aldı. Sorunun “birbirleriyle çok yakın olması” olduğunu düşünen çifte bir şok da hastanede geldi. Dermatolog Tatyana Egorova, çiftin bu garip deneyi bir an önce bırakmasını isteyerek teşhisi koydu.

Egorova, “Genç hastanın kolunda çıkan yaralar çıban. Bunun sebebi derinin uzun süre metal ile temas etmesi ve kan dolaşımını etkileyecek şekilde kelepçenin sıkması. Bu ciddi sorun olabilirdi” dedi.