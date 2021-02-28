BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  YEREL

Olay yeri Sultangazi! Sokağa çıkma kısıtlamasında bacağından bıçaklandı

 SULTANGAZİ'de dün sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 14 yaşındaki Muhammet Baran E., sokakta tartıştığı kişiler tarafından bacağından bıçaklandı. 

Abone ol

Sultangazi'de dün öğle saatleri sırasında sokak üzerinde bulunan parka doğru giden 14 yaşındaki Muhammet Baran E., iddiaya göre karşılaştığı üç kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, şüphelilerden biri yanında taşıdığı bıçakla Muhammet Baran E.'yi sağ bacağından bıçakladı. Üç kişi daha sonra koşarak, olay yerinden uzaklaştı.

 Çevredeki vatandaşların durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı halde yerde oturan Muhammet Baran E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Muhammet Baran E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim milli futbolcuyu tamamen sildi kadroya almadı
KADES'le eşinin şiddetinden kurtulan kadın: Cezaevinden çıkınca rahat bırakmaz
Bugün Recep ayının kaçı? Recep ayı 15. günü ibadetleri neler?
Gara şehidi Er Sedat Sorgun'un diploması ailesine teslim edildi! "Ömür boyu saklayacağım"
ABD Johnson&Johnson korona aşınına onay verdi! Tek dozda Covid-19'dan koruyor
Lider Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor
Kırklareli'nden feci haber! Kayıp güvenlik görevlisi çalıştığı fabrikanın bahçesindeki foseptikte ölü bulundu
8 Mart ne zaman 2021 Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor?
ABD’de doktor ameliyat yaparken online mahkemeye katıldı
Barcelona, Sevilla'nın serisine son verdi
Yorumlar