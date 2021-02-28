AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Kabaktepe 'reenkarnasyon'a mı inanıyor? Özgeçmişinde ilginç ifadeler

AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin sitesinde yer alan biyografisinde kendisini tarif ettiği o cümleler dikkat çekti. AK Parti'nin yeni il başkanı Kabaktepe reenkarnasyona mı inanıyor?

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 24 Şubat günü başkanlık koltuğu değişmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde 498 delegenin tamamının oyunu alan Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul'un yeni il başkanı olmuştu. 25 Şubat'ta ise Kabaktepe, eski başkan Bayram Şenocak'tan koltuğu devralmıştı.

İstanbul yapılanmasının baş isminin değişmesiyle Osman Nuri Kabaktepe'nin hayatı da merak edilenler arasında yer aldı. Kabaktepe'nin kendi internet sitesinde "Hakkımda" bölümünde yayımladığı yazı ise bu soruya cevap oldu.

"Var oluş deviniminin ikinci veya üçüncü olarak tahmin ettiğim..."

Yeni il başkanı Kabaktepe'nin kendi cümleleriyle anlattığı hayatı ve CV'sinde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Sitesindeki yazıda doğumundan bahseden Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı: "Kendimi fehmettiğim (var oluş deviniminin kaçıncı safhası olduğunu bilmediğim ama ikinci veya üçüncü olarak tahmin ettiğim) dünyaya gönderilişim arz mekanının hareketini sayan zamanın, insan adlandırmasıyla hicri 1390/miladi 1970 yılında, Fatsa’da Osman Nuri ve Huriye Kabaktepe’nin son mahdumu olarak takdir edildi."

Osman Nuri Kabaktepe'nin kendi sitesindeki o bölüm...

Kabaktepe'nin "var oluş deviniminin kaçıncı safhası olduğunu bilmediğim ama ikinci veya üçüncü olarak tahmin ettiğim" ifadeleri, akıllara reenkarnasyonu getirdi.

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi.