BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  EĞİTİM

Milli Eğitim'den yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama! O belgeye sakın inanmayın

Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart'ta başlaması öngörülen yüz yüze eğitimi bir gün erteledi. Bakanlık, sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge konusunda vatandaşları uyardı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart'ta başlaması öngörülen yüz yüze eğitimi bir gün erteledi. 2 Mart'ta başlanacak eğitimin öncesinde illerdeki salgın durumlarının gözden geçirileceği, kabine toplantısında alınacak kararlar ışığında düzenleme yapılacağı belirtildi. Bu nedenle yarın yapılması planlanan yüz yüze sınavlar da ertelendi.

Diğer kademelerde bir erteleme olmayacak

15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen diğer kademelerde ise bir erteleme olmayacak. Köy okulları, anaokulları, özel eğitim okullarında yüz yüze eğitim devam edecek. Yine 22 Ocak'tan bu yana uygulanan 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim sürecek.

O belge sahte sakın inanmayın

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından, sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belgenin görselinin asılsız olduğu açıklandı. asılsızdır. Bakanlık iletişim kanalları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi yönünde vatandaşı uyardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sultanbeyli’de şefkat eli projesi kapsamında 641 bin tl bütçeyle 2 bin hane temizliği ve yüzlerce tadilat gerçekleştirildi
Barış Özbek kiminle evli aslen nereli kaç yaşında Survivor Barış kimdir?
İsmail Balaban nişanlısı kim Survivor İsmail kiminle nişanlı?
Sülün Osman çetesi çökertildi! Orhan Gencebay ve Okan Kurt'u da dolandırmışlardı!
Afyonkarahisar'da dehşet! Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
Silivri'de dehşet! Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti
Liverpool'da Steven Gerrard, Jürgen Klopp'un yerini alıyor
Schalke 04'te deprem! Hepsi birden kovuldu
AÖL 2021 açıköğretim lise sınavı girişi son gün ne zaman?
İstanbul'da artış eğilimi var! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: 65 yaş üstü yasağı kalkabilir
Yorumlar