BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  YEREL

Silivri'de dehşet! Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Silivri’de cinnet getiren genç, üvey annesi ile öz annesini öldürdükten sonra intihar etti.

Abone ol

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Eski Çanta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öz annesi ve üvey annesiyle aynı evde kaldığı öğrenilen Murat Berk isimli genç, öz annesini ve üvey annesini silahla vurarak öldürdü. Bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti.

Soruşturma başlatıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde cansız bedenlerle karşılaştı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Liverpool'da Steven Gerrard, Jürgen Klopp'un yerini alıyor
Schalke 04'te deprem! Hepsi birden kovuldu
İstanbul'da artış eğilimi var! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: 65 yaş üstü yasağı kalkabilir
Kısıtlamaya uymadı ceza yiyince polisin üzerine yürüdü
Bir tatlı kaşığı balda kaç kalori vardır? Kalorisi nasıl hesaplanır?
Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı! Ölen ya da yaralanan yok
Milli güreşçilerden Ukrayna'da 3 madalya
İran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
3 top dondurma kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 1 günlük erteleme özrü
Yorumlar 1 yorum