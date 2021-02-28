Silivri'de dehşet! Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti

İSTANBUL Silivri’de cinnet getiren genç, üvey annesi ile öz annesini öldürdükten sonra intihar etti.

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Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Eski Çanta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öz annesi ve üvey annesiyle aynı evde kaldığı öğrenilen Murat Berk isimli genç, öz annesini ve üvey annesini silahla vurarak öldürdü. Bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti.

Soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde cansız bedenlerle karşılaştı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.