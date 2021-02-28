Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı! Ölen ya da yaralanan yok

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir eve kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Ekiplerin kaçan şüphelileri arama çalışması sürüyor.

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Siverek'te Güney Mahallesi'nde Nusret K'ya ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabanca ile ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan bulurken, mermilerin evin balkonuyla bir iş yerine isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, saldırı sonrası otomobille uzaklaşan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.