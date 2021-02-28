BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  YEREL

Olay yeri Antalya! Gardıroba bağladığı iple intihar etti cesedini sevgilisi buldu

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 34 yaşındaki genç adam gardıroba bağladığı iple yaşamına son verdi. Gencin cesedini sevgilisi ve arkadaşı buldu.

Abone ol

ANTALYA'da birkaç gün önce sevgilisi ile tartışan Yasin T.'den dünden bu yana haber alamayan arkadaşı ile sevgilisi, evine gitti. İkili uzun süre çaldıkları kapı açılmayınca apartmanın ortak kullanım alanındaki havalandırma bölümünden balkona girdi. 

Yatak odasında bulundu

Yatak odasına giren arkadaşı ve sevgilisi, Yasin T.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Gardıroba bağladığı iple yaşamına son verdiği anlaşılan gencin cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Yasin T.'nin sevgilisi olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Genç adamın daha önce de intihara teşebbüste bulunduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
1 haşlanmış yumurtada kaç kalori var sarısı kaç kalori?
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Kabaktepe 'reenkarnasyon'a mı inanıyor? Özgeçmişinde ilginç ifadeler
Ankara'da korkunç olay! Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
 İznikli çiftçileri görenler şaştı kaldı! Ağaçlarını ilaçlayınca kendileri maviye dönüştü
İstanbul Boğazı donacak tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama
Colin Kazım İngiltere'de ikinci baharını yaşıyor
AFAD açıkladı! Kovid-19 kapsamında 74 yurtta 2 bin 644 kişi gözlem altında bulunuyor
Akrep dizisindeki Ahmet kimdir, gerçekte kim oynuyor?
Milli İrade'ye suikast 28 Şubat darbesinin 24. yılı! Darbe ve darbeciler lanetle anılıyor
Colin Kazım'a Irkçı saldırı! İğrenç sözler İngiltere'yi karıştırdı
Yorumlar