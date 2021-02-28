Arsene Wenger'in Fenerbahçe kararını Almanlar ortaya çıkardı

Alman basını, adı Fenerbahçe ile anılan Arsene Wenger'in Türkiye'de takım çalıştırmayı düşünmediğini yazdı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalmış ve topun ağzındaki isim konumuna gelmişti. Sezon içinde yapılan 22 transfere karşın beklenen performansı gösteremeyen Sarı Lacivertliler'de 46 yaşındaki hocanın yerine geçmesi muhtemel isimler de şimdiden dillendirilmeye başlamıştı.

Türkiye'de çalışmayı düşünmüyor

Adaylar arasında en büyük heyecanı uyandıran Arsene Wenger hakkındaysa Alman basınından flaş bir haber geldi. Bild gazetesi, Arsenal'dan ayrıldığı 2018 yazından bu yana boşta olan Fransız menajerin Başkan Ali Koç'un yakın arkadaşı olduğunu ancak Türkiye'de çalışmayı düşünmediğini duyurdu.

3 FA Cup zaferi yaşamıştı

Dünyaca ünlü teknik adam, Arsenal'da görev yaptığı dönemde Sarı Kanarya'nın devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil ile 2014, 2015 ve 2017 yıllarında üç FA Cup zaferi yaşamıştı.