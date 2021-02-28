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İstanbul Havalimanı’nda "Evcil Hayvan Odası" oluşturuldu

İSTANBUL Havalimanı’nda "Evcil Hayvan Odası" hizmete sunuldu. Havalimanının dış hatlar giden yolcu katında güvenlik kontrolü sonrasındaki alanda bulunan evcil hayvan odası ücretsiz hizmet verecek.

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 İstanbul Havalimanı’nda "Evcil Hayvan Odası" hizmete sunuldu.

İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, havalimanının dış hatlar giden yolcu katında güvenlik kontrolü sonrasındaki alanda bulunan evcil hayvan odası ücretsiz hizmet verecek.

Bu noktada evcil hayvanlara konforlu bir seyahat deneyimi ve temel ihtiyaçlarını giderme imkanı sağlanacak. 

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