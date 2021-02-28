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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Siyasi hayatım bitirilmek istendi

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubatla ilgili, "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldı. Siyasi hayatım bitirilmek istendi. Darbe bir insanlık suçudur." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım."

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