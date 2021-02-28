BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  SPOR

Schalke 04'te deprem! Hepsi birden kovuldu

Demirören Haber Ajansı

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke 04'te, teknik ekibin görevine son verildi.

Abone ol

Alman basını, sezon başından bu yana kötü gidişi durduramayarak ligden düşme tehlikesi yaşayan Schalke 04 Kulübü'nde, dün deplasmanda VfB Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Christian Gross, Kulüp Menajeri Jochen Schneider ve Takım Menajeri Sascha Riether'in görevine son verildiğini yazdı.

Basında çıkan haberlerde Christian Gross'un Aralık ayının sonunda göreve getirildiği vurgulanırken, Bundesliga'da 23 haftada 9 puan toplayarak son sırada bulunan Schalke 04'ün, kalan 11 haftada ligde kalmayı başarıp başaramayacağının merak konusu olduğu dile getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AÖL 2021 açıköğretim lise sınavı girişi son gün ne zaman?
İstanbul'da vaka artışı eğilimi var! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz 'açılma için erken' dedi
Caner Erkin'in neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Bir tatlı kaşığı balda kaç kalori vardır? Kalorisi nasıl hesaplanır?
Milli güreşçilerden Ukrayna'da 3 madalya
İran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
3 top dondurma kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 1 günlük erteleme özrü
İstanbul Havalimanı’nda "Evcil Hayvan Odası" oluşturuldu
Şekersiz bir fincan çay kaç kalori ediyor? Kalori hesaplama formulü
Yorumlar