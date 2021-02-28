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Korkutan görüntü! Çanakkale Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu

 ÇANAKKALE’de deniz suyunun çekilmesi nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da demirli birçok balıkçı teknesi, karaya oturdu.

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Çanakkale kent merkezini ikiye bölen Sarıçay'da, deniz suyunun çekilmesine bağlı olarak su seviyesi düştü. Sarıçay’da bağlı balıkçı tekneleri ise suyun azalmasının ardından karaya oturdu. Teknelerinin balçık içinde kalmasını önlemeye çalışan balıkçılar ise olaya deniz suyunda yaşanan gel-gitlerin neden olduğunu söyledi.

Teknelerinin motorunu balçıktan kurtarmak için çaba harcayan balıkçı Sedat Güneş, “Sular yükseldiğinde yeniden balığa çıkacağız. Her sene bu aylarda Sarıçay’dan yaklaşık 1 metreye yakın su çekilir. Rüzgarın kuzeyden batıya esmesinin yanı sıra bölgenin ev ve iş yeri atıklarıyla dolmasının da etkisi oluyor” diye konuştu.  

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