Afyonkarahisar'da dehşet! Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

AFYONKARAHİSAR'dan Isparta'ya gitmek üzere yola çıkan aile dehşeti yaşadı. Eşi ile tartışan gözü dönmüş koca en küçüğü 3 yaşında olan çocuklarının önünde eşini tabanca ile öldürdü.

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AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde tartıştığı eşi Nergiz Sarıkaya'yı (26) otomobilde başına tabancayla ateş ederek, 3 çocuğunun gözü önünde öldüren Ahmet Sarıkaya (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Şuhut ilçesinde 26 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Ahmet Sarıkaya, eşi Nergiz Sarıkaya ve çocukları Y. (3), İ. (5) ve H. (7) ile birlikte 03 BT 663 plakalı araçla Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı. Yolda bir süre ilerleyen Sarıkaya çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Sarıkaya, Anayurt köyü yakınlarında aracı durdurdu. Öfkeli koca, 3 çocuğunun gözü önünde tabancasıyla eşinin başına tek el ateş açtı. Nergiz Sarıkaya oturduğu koltukta hareketsiz kalırken, Ahmet Sarıkaya ise araçtan inerek beklemeye başladı.

Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Nergiz Sarıkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Ahmet Sarıkaya ise gözaltına alındı. Nergiz Sarıkaya'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Sarıkaya işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet Sarıkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.