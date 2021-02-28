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Bahçelievler'de kahreden olay! Polis babasının silahı ile oynayan kız kendini vurdu

İSTANBUL Bahçelievler'de 13 yaşındaki kız çocuğu babasının silahı ile oynarken karnından yaralandı. Küçük kız ameliyata alınırken, olay yeri ekiplerinin çalışması ise sürüyor.

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BAHÇELİEVLER'de bir kız çocuğu evde polis olan babasının silahı ile oynarken kendisini vurdu. Karın bölgesinden yaralanan çocuk ameliyata alındı.

Olay saat 12.30'da Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede 13 yaşındaki kız çocuğu E.Ü. polis olan babasının silahı ile oynarken silah bir anda ateşlendi. Kız çocuğu karın bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin daire içindeki çalışması devam ediyor.

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