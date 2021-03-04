Manisa'da her şey bir telefonla başladı! Başına gelene inanamadı

MANİSA'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran şüphelilerden biri Adıyaman'da, diğeri ise Gaziantep'te yakalandı.

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Manisa'da yaşayan bir kişi, telefonla kendisini arayan ve kamu görevlisi olarak tanıtan kişinin halkında soruşturma açıldığını belirtip, soruşturma doğrultusunda verdiği hesaba 21 bin TL aktardığını ancak sonrasında ulaşamayınca dolandırdığını anladığını belirterek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, mağdur kişiyi dolandıranların K.T. ve M.A. olduğunu saptadı.



Şüphelilerden K.T.'nin Adıyaman'da, M.A.'nın ise Gaziantep'te olduğu belirlendi. Haber veirlmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.T.'yi kent merkezindeki evinde yakalayıp, gözaltına aldı. 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. ise Gaziantep'te yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.T., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.