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Fahrettin Altun: Chabot, Türk halkının ABD'den sık görmeyi beklediği türden bir destek sundu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'un Türkiye'nin Suriye polikasına ilişkin açıklaması hakkında, "Chabot, Türk halkının Washington'dan daha sık görmeyi beklediği türden bir destek sundu" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'un Türk halkının Washington'dan daha sık görmeyi beklediği türden bir destek sunduğunu bildirdi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Kongre Üyesi Chabot'un sözlerinin Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını belirtti. Altun, Chabot'un, Türk halkının Washington'dan daha sık görmeyi beklediği türden bir destek sunduğunu vurguladı.

İletişim Başkanı Altun, "Önemli bir NATO müttefiki olarak Suriye'deki masum insanları rejimden ve teröristlerden korumaktayız." ifadesini kullandı.

Steve Chabot, Twitter hesabından, "NATO müttefiki Türkiye, Suriye’nin kuzey batısında masum sivilleri zalim Esed rejimine ve onun destekçilerine karşı savunmada ön saflarda yer alıyor. Türkiye, birinci yıl dönümünde İdlib'de şehit düşen 33 askerinin yasını tutarken, kalbim Türk halkı ve şehit ailelerinin yanında." paylaşımında bulunmuştu.

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