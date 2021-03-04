BIST 1.527
DOLAR 7,42
EURO 8,96
ALTIN 410,54
HABER /  SPOR
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Milan puanı 90+7'de kurtardı

Serie A'nın 25. haftasında Milan, konuk ettiği Udinese ile son dakikalarda penaltıdan bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, San Siro'da ligin orta sıralarındaki Udinese'yi ağırladı. Maçın 68. dakikasında konuk Udinese, Rodrigo Becao ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın son bölümlerinde beraberlik golü için yüklenen ev sahibi ekip, 90+5. dakikada Udineseli Strygen Larsen'in topa el müdahalesi nedeniyle penaltı kazandı.

90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Frank Kessie, Milan'ın son dakikada beraberliği yakalamasını sağladı.

Bu golle karşılaşma 1-1 sona erdi ve kırmızı-siyahlılar, evinde mağlup olmaktan son anda kurtuldu. Milan, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 53'e yükseltti ve bir maçı eksik lider Inter'in 3 puan gerisinde 2. sırada yer almaya devam etti.

Milan'ı sahasında yenmeye çok yaklaşan Udinese ise son dakikadaki beraberlik golüyle 1 puana razı oldu. Udinese, 29 puanla 11. sırada kaldı.

Bu arada, hafif sakatlıkları bulunan Milan'ın yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise bu maçın kadrosunda yer almadı.

Serie A'nın 25. haftasında oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Sassuolo-Napoli: 3-3, Atalanta-Crotone: 5-1, Benevento-Hellas Verona: 0-3, Cagliari-Bologna: 1-0, Fiorentina-Roma: 1-2, Genoa-Sampdoria: 1-1.

25. hafta bu akşam lider Inter'in Parma ile deplasmanda yapacağı karşılaşma ile tamamlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun: Chabot, Türk halkının ABD'den sık görmeyi beklediği türden bir destek sundu
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Kırıkkale'de lastiklerin yandığını fark etti! Facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul'da halk otobüsünde taciz skandalı! Şoförün hapsi isteniyor
Arda Turan'dan bombardıman: Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz
Mustafa Cengiz'den hakem isyanı: Kör ve sağır gözler hakem eve gitsin baksın
Meksika'da uyuşturucu savaşları! Yol kenarında başlarına kurşun sıkılmış 6 kişi bulundu
Sinop'ta 38 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
Fenerbahçe Beko, Milano'dan zaferle dönüyor
İzmir'de iki kadın birlikte alkol aldıkları şahıslar tarafından darbedildi
Yorumlar