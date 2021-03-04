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Prof. Mehmet Ceyhan bu defa Covid-19 değil Galatasaray'ın isyan ettiği penaltıyı konuştu

Covid-19 pandemisi hakkında yaptığı açıklamalarla tanınan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ilk kez koronavirüs dışında bir konuyu konuştu. Ceyhan, dün oynanan Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasındaki penaltı pozisyonuna bakın ne dedi.

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Süper Lig'de başkent ekibi Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çalan penaltı düdüğü sosyal medya başta olmak üzere çok tartışıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Arda Turan topu uzaklaştırmak isterken, maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Meler, Arda Turan'ı topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı kararı verdiğini dile getirdi.

Ersin Düzen anket yapınca...
Karşılaşmanın ardından TRT sunucusu ve spor spikeri Ersin Düzen'in sosyal medya Twitter hesabından söz konusu penaltı ile ilgili anket yaptı. Düzen'in penaltı, penaltı değil, kararsızım şıklarıyla sunduğu ankete Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sitem geldi.

"Yıllardır kimsenin sesi çıkmadı"
Koronavirüs sürecinde verdiği bilgilerle kamuoyunu aydınlatan bilim insanı Prof. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yıllardır aynı pozisyona penaltı çalınırken hiç kimsenin sesi çıkmadı. GS aleyhine olunca niye penaltı verildi denmesi en hafif deyimiyle ayıp oluyor.

Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban'ın pozisyona yorumu
Rıdvan Dilmen: Arda Turan'ın eli açık olduğu için penaltı verdi. Ele çarpma var. Hep söylerim forvet oyuncuları penaltı yaptırır.

Deniz Çoban: Arda Turan'ın eli doğal konumda. Vücudu doğal konumda mı? Elini toptan kaçırma vakti var mı? Bu soruları sormalıyız. Arda'nın dizinden sekiyor, elini kaçırma şansı yok. Arda için beklenmeyen top, bu temas kaçınılmaz.

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