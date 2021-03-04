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Muhsin Yazıcıoğlu davasında esrarengiz yarbay! 'Bu kişinin kazanın olduğu gün ne görevi var?'

Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun 2009’da hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, BOTAŞ çalışanı emekli yarbay Ercüment Güler’in, ekipleri yanlış yönlendirdiğini öne sürdü.

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Emekli yarbay Güler'in kaza sonrası BOTAŞ'tan ayrıldığını; Gambiya, Bosna Hersek, Yemen ve Cibuti'de çalıştığını ve halen Yunanistan'da görev yaptığını belirten Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Enkazın bulanamaması noktasında zaman kaybedildi"

Sözcü'den Veli Toprak imzalı habere göre, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şunları söyledi: Kaza sonrası helikopterde bulunan İHA muhabirinin telefonundan lokasyonun tespit edilmesi için bilgiler Avea'ya veriliyor ve BOTAŞ'la paylaşılıyor.

Ercüment Güler, sürecin başından itibaren kaza bölgesine gidiyor. Vali ve emniyet müdürünü yönlendiriyor. Enkazın bulanamaması noktasında zaman kaybedildi.

Bu kişinin kazanın olduğu gün ne görevi var? Hangi unvanla BOTAŞ personeli ve emekli yarbay olarak ancak kimsenin tanımadığı bir kişi olarak sürecin içinde bu kadar aktif rol aldı?

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