Ali Babacan: Hukuku katlederek insan haysiyetini aşağıladınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümeti eleştirerek, 'Hukuku katlederek insan haysiyetini aşağıladınız' dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hükümete yüklendi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda çıplak aramalar üzerinden ortaya çıkan mağduriyetler olduğunu öne süren Babacan, şu cümlelerle tepki gösterdi:

"Siz çıplak arama iddialarına ciddiyetsizlikle yaklaşıp kadınları ve insan haysiyetini aşağıladınız. Kaçırılma haberleri yine sizin döneminizde dolaşmaya başladı. KHK marifetiyle çok sayıda suçsuz insanı açlıkla sınadınız, itibarlarını yok ettiniz. Siz hukuku katlettiniz, hukuku!"