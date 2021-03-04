MHP'li Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e ağır sözler!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarına verdiği yanıtla ilgili konuştu.

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında, "Twitter fenomeni küçük ortak" benzetmesi yaptığı Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrılarını da şöyle yorumladı: "Twitter fenomeni küçük ortak, tatava yapmayı bıraksın, 'Yapacağım, her an yapabilirim, birazdan yapıyorum' diye ağzına sakız ettiği, malum kapatma başvurusunu, ne zaman yapacakmış? Onu söylesin."

Akşener şöyle devam etti: "Merak ediyorlarmış, İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış? Elbette, vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette, milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net."

MHP'den Akşener'e ağır sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklama yaparak, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e şöyle karşılık verdi:

"Akşener kelebek rüyasından ve evden kaçan kız triplerinden uyandığında görecektir ki MHP, Türkiye gerçeklerinin tam merkezindedir. MHP; ekonomiden dış politikaya, hukuktan millî güvenliğe, adaletten toplumsal barışa kadar Türkiye’nin mevcut sorunlarına çözüm üretmek için gece gündüz çalışan bir partidir."

Yalçın, Akşener'in ülke gerçeklerinden ve siyasetin dinamiklerinden uzak bir 'hayal aleminde uyuduğunu' iddia ederek; "Uyandırılmak istenince fazlasıyla agresif ve haşin bir tutum takınmaktadır" dedi.

Akşener'i 'İYİ Parti Müdiresi' olarak nitelendiren Yalçın, "Sırf politika kavgasında üste çıkmak ve ön almak için İP (İYİ Parti) Müdiresinin diline doladığı kelimelere ve takındığı mağrur üsluba bir bakın; ne ağzına, ne de kalıbına yakışmaktadır.