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Kayseri'de 1 hafta önce boşanmışlardı! Eski koca 3 çocuğunun önünde kurşunladı

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de bir kadın boşandığı eşi tarafından 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla vuruldu. Kadın ağır yaralanırken olay yerinden kaçan eski koca polis tarafından her yerde aranıyor.

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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Şükrü E. (42), 1 hafta önce boşandığı öğrenilen Nuran K.'nın (40) evine geldi.

Burada 3 çocuğun gözü önünde Nuran K.'yı darp eden Şükrü E., belindeki silahla ateş açtı. Vücuduna 2 mermi isabet eden Nuran K., ağır yaralandı. Olayın ardından Şükrü E. kaçarken, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Nuran K. tedavi altına alındı.

Nuran K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. Ekipler, kaçan Şükrü E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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