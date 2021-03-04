Altının önlenemeyen düşüşünün sebebi: ABD tahvil faizleri! Güncel altın fiyatları 4 Mart

ABD Hazine tahvili faizilerinin baskısı nedeniyle altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Tahvil faizlerinin yükselmesiyle yeniden ons başına 1.710 doların altını gördü. Gram altın ise yükselen dolar/TL ve düşen küresel altın fiyatları arasında sıkışmış durumda..

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Altın fiyatları, ABD Hazine tahvili faizinin yükselmesiyle yeniden ons başına 1.710 doların altını gördü. Gram altın ise yükselen dolar/TL ve düşen küresel altın fiyatları arasında sıkışmış durumda.

Altın fiyatları, yükselen ABD Hazine tahvili faiziyle beraber 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Gram altın ise yükselen Dolar/TL ve düşen küresel altın fiyatları arasında sıkıştı.

Piyasaların beklenenden hızlı bir ekonomik toparlanmayı fiyatlamasıyla, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi çarşamba günü 7 baz puan artış göstererek yüzde 1,47 seviyesine çıktıktan sonra altın 20 dolardan fazla değer kaybetti.

Politika yapıcılar artan tahvil faizleri konusunda daha uzun vadeli tahvil alımlarıyla ilgili bir adım atmakta çekimser davranırken, Standard Chartered’a göre, Fed Başkanı Jerome Powell perşembe günü yapacağı bir konuşmada yükselen tahvil faizlerinin ekonomik toparlanmayı tehdit etmesi durumunda Fed’in bir politika hamlesi olacağına değinecek.

Ons altın fiyatı

Altın, toparlanmaya dair beklentilerle sene başından bu yana yüzde 10 civarında değer kaybederek son on yıldaki en kötü yıllık başlangıç performanslarından birini gerçekleştirmiş oldu. Hafta başından bu yana yüzde 1’den fazla kayıp yaşayan değerli metal, art arda üçüncü haftayı da kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor.

Ons altın, ABD Hazine tahvili faizindeki yükselişle birlikte çarşamba sabahından bu yana yüzde 1,34 değer kaybederek TSİ 08:09’da 1.715 dolar seviyesine geriledi.

Gram altın fiyatı

Seneye 463 TL civarından başlayan gram altın, dolar/TL’ ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte 400 TL’nin altına kadar düşmüştü. Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen son haftalarda yükselen dolar/TL’den bir miktar destek bulmuştu.

Gram altın, düşen küresel altın fiyatları ve yükselen dolar/TL arasında sıkışarak perşembe günü 411 TL civarında bulunuyor.