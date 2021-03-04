Bursa 'Suskun Adamı' konuşturamıyor! 35 yıl oldu doktorlar da çözemedi

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Koşuboğazı Mahallesi’nde yaşayan Suat Tek, 7 yaşından itibaren okul ve askerlik dışında kimseyle konuşmadı. Bu iki dönem dışında kimseye tek kelime etmeyen Tek, çevresinde ‘suskun adam’ olarak anılmaya başlandı.