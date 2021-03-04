Bursa 'Suskun Adamı' konuşturamıyor! 35 yıl oldu doktorlar da çözemedi
BURSA'nın 'Suskun adamı' 35 yıldır tek kelime etmedi. Suat Tek'in (42) konuşmamasını doktorlar bile çözemedi. Herkes nedenini soruyor ama cevaba kimse anlam veremiyor.
Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Koşuboğazı Mahallesi’nde yaşayan Suat Tek, 7 yaşından itibaren okul ve askerlik dışında kimseyle konuşmadı. Bu iki dönem dışında kimseye tek kelime etmeyen Tek, çevresinde ‘suskun adam’ olarak anılmaya başlandı.
Sorulan sorulara cep telefonuna yazarak cevap veren Tek, nikah töreninde de ‘evet’ yanıtını kağıda yazarak verdi.
Herkes konuşturmaya çalışıyor ama...
Akraba ve arkadaşları, Tek’i çocukluğundan beri konuşturmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Konuşmama nedenine böyle diyor
Babası Rıdvan Tek’in, konuşması için çok sayıda doktora götürdüğü ancak sonuç alamadığı Suat Tek, konuşmama nedenini yazarak 'bilinçaltı' diye yanıtlıyor.