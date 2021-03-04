Masumiyet oyuncu kadrosu İlker Ilgaz kimdir gerçekte kim oynuyor?

FOX ekranlarının yeni dizisi Masumiyet daha ilk bölümden büyük ilgi gördü. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla araştırılıyor. Dizide Hale Ilgaz'ın oğlu İlker Ilgaz'ı kim oynuyor, gerçek adı ne? Masumiyet'te İlker'i genç oyuncu Serkay ütüncü oynuyor. Survivor ile tanınan Serkay Tütüncü kaç yaşında, sevgilisi var mı?

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Masumiyet FOX ekranlarında çarşamba günü yayınlanmaya başladı. Daha ilk bölümden hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile farkını ortaya koydu. Dizide büyük isimlerin yanı sıra ekranda yeni yeni görmeye başladığımız genç ve başarılı isimlerde de var. Bunlardan biri de Survivor ile ünlenen ve oyuncu olmaya karar veren Serkay Tütüncü, Serkan Tütüncü dizide Hale Ilgaz'ın oğlu İlker Ilgaz'ı oynuyor. Peki kimdir SerkayTütüncü, kaç yaşında, hangi dizilede oynadı? Serkay Tütüncü'cün sevgilisi var mı?

Masumiyet konusu: Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

Masumiyet İlker Ilgaz kimdir?

Masumiyet'in İlker Ilgaz'ı Otoriter ve mükemmeliyetçi babası ile çocukluğundan beri irili ufaklı tüm hatalarının üstünü örten annesi arasında kendi kimliğini bulamamış bir narsist karakterdir. Varlık, güç ve gösteriş içinde geçen, kişisel başarılarla taçlanan 35 yıllık hayatı bir gecede tepe taklak olurken, o güne kadar cemiyet ve ekonomi sayfalarını süsleyen adı 3. Sayfaya taşınacak.

Serkay Tütüncü kimdir?

Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı.

2016 yılında TV 8’de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında ‘İnsanlık Suçu’ dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. 2019 yılında Afili Aşk dizisindeki Volkan, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat verdi.