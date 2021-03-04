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İngiltere'den Covid-19 aşısı açıklaması: Oxford-AstraZeneca iki kat fazla yan etkiye neden oluyor

İNGİLTERE'deki King's College London Üniversite’sindeki araştırmacılar koronavirüse karşı geliştirilen aşılarından Oxford-AstraZeneca’nın Pfizer-BioNTech'e kıyasla iki kat daha fazla yan etkiye sahip olduğunu açıkladı.

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Dünyayı bir yıldır etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19 )etkisini sürdürüyor. Dünyanın umutlarını bağlandığı aşıların yan etkilerine ilişkin bir açıklama da İngiltere'deki King's College London Üniversite’sinden geldi. King's College London Üniversite’sindeki uzmanlar, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yan etkilerinin, Pfizer/BioNTech aşısına kıyasla iki kat daha fazla olduğu açıklandı.

Oxford aşısı olan 10 kişiden 3'ünde yan etki

Yapılan araştırmada, Oxford-AstraZeneca aşısı olan 10 kişiden üçünde yan etkilerin görüldüğü belirtildi. Aşı yaptıran 700 binden fazla kişiden elde edilen verilere göre, Oxford aşısı olan İngiliz halkının yüzde 30’unda baş ağrısı, yorgunluk ve ateş gibi semptomlara rastlanırken, Pfizer aşısı olanlarda bu oranın yüzde 15 olduğu kaydedildi.

‘Yan etkiler insanların aşı olmasına engel değil’

King's College London Üniversite’sinden araştırmacılar, görülen hafif yan etkilerin insanları koronavirüs aşısı olmaktan alıkoymaması gerektiği konusunda uyarırken, aşıların koronavirüsü önlemede son derece etkili olduğunu vurguladı. Bilim insanları aynı zamanda aşı etkisiyle görülen yan etkilerin, aşının ‘işe yaradığına’ dair kanıt oluşturduğunu bu nedenle korkulacak bir durumun olmadığını ifade etti.

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