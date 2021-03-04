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Bursluluk sınavı 2021 ne zaman başvuru tarihi bilgileri

Bursluluk sınavı başvuruları 2021 yılında şubat ayı içerisinde alındı. Adaylar başvurularını 26 Şubat’a kadar tamamladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınavın nisan ayında uygulanacağı duyuruldu ve tarih verildi. Sınavda adaylara 4’er seçenekli 100 soru sorulacak. İşte 2021 bursluluk sınavı tarihi

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Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirli tarihlerde 5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavı 2021 yılında 25 Nisan’da yapılacak. Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Bursluluk sınavı ne zaman: 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 25 Nisan 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.  İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. 

Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.

Sınav giriş belgesi ve sınav yeri: Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

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