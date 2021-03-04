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Çaykur Rizespor'da Marius Sumudica ile yollar ayrılıyor

Gaziantep FK'da başarılı bir grafik çizen ve bu sezon ortasında Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica, alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevi bırakıyor. Sumudica ile ilgili kararın ise bugün açıklanması bekleniyor.

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Çaykur Rizespor’da Rumen çalıştırıcı Marıus Sumudıca dönemi sona eriyor.  Kayserispor maçı sonrası Başkan Hasan Kartal ile bir araya gelen ve karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alan Sumudica’nın bugün tekrar görüşme yapacağı ve resmi olarak ayrılığının açıklanacağı öğrenildi.

Çaykur Rizespor Kulübü As Başkanı ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, “Maalesef hocamızla istediğimiz çıkışı yakalayamadık. Bazen olmuyor. Dün akşam Kayserispor maçı sonrası kendisinin bir görüşme talebi oldu. Başkanımızla görüştüler. Ama nihai kararı bugün yapılacak olan toplantıda vereceğiz” dedi.

Hiç galibiyeti yok
Göreve geldiği Fenerbahçe maçı ile beraber 7 karşılaşmada Çaykur Rizespor takımının başında yer alan Sumudica galibiyet alamadı.

7 maçta 3 beraberlik alan Rumen çalıştırıcı 4 maçtan puansız ayrıldı. Yeşil mavililer, 27 maç sonunda 6 galibiyet ve 10 beraberlikle 28 puan topladı.

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