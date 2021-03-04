MSB duyurdu! Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
MSB'den yapılan açıklamada 'Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.' denildi.Abone ol
MSB: Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.