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MSB duyurdu! Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada 'Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.' denildi.

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MSB: Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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