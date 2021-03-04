Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Covid-19 risk haritası ve hafta sonu kısıtlama açıklaması

TÜRKİYE'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren risk haritası artık 15 günde bir yayınlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyonlu virüsle ilgili de açıklama yaptı.

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Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında bir yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak" ifadelerini kulllandı.

Bilim kurulunda alınan kararlarla ilgili açıklama yapan Fahrettin Koca mutasyonlu virüsle ilgili de şu bilgileri verdi:



-Virüs hayatımızdan çıkmış değil. Ancak çıkacağı günler yakın. Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaştırıcılığının artması da ihtimal dahilinde. Bununla beraber tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili. Yüksek vaka sayılarımız hala, hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Ancak kontrol elimizde ve tedbirlere uyarak normalleşebiliriz.

Risk haritası

*İllerin risk haritası bu dönemde çok büyük önem arz ediyor. Mücadelemizin bu aşamasında mavi renk, umut, azim ve virüse karşı mücadeledeki kararlılığımızı temsil ediyor. Her bir ferdimiz, kırmızı, turuncu ve sarı renkleri maviye dönüştürmek ve mavide tutmak için bir an bile olsa hassasiyetini kaybetmemelidir. 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak.

Hafta sonu tedbirleri

*İllerimiz risk haritasına göre kendi durumlarını gözden geçirerek tedbirlere uyacaklardır. İl Hıfzıssıhha Kurullarının kendi risk durumlarını gözden geçirip tedbir almalarına ve bunu kamuoyuyla paylaşmalarına fırsat vermek için veriler hafta sonu paylaşılacak ve tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir. Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım.

Sinovac aşısının etkinliği

*Kullandığımız inaktif aşının ülkemizde 10 bin kişiyi aşkın kişi üzerinde yapılan Faz 3 çalışma sonuçları açıklandı. Bu çalışmada PCR ile doğrulanmış COVID 19 vakaları ile aşının etkililiği %83,5 olarak hesaplanmıştır. Hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 olarak bulunmuştur. Bilim insanlarımızı gösterdikleri titiz ve hassas çalışmalar sebebiyle tebrik ediyorum. Aşının etkisini hissetmeye başladık. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri ve hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir bir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz.