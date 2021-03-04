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Çaykur Rizespor'da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Çaykur Rizespor’da göreve geldiği günden bu yana galibiyet yüzü göremeyen Rumen çalıştırıcı Marıus Sumudıca dönemi sona erdi.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

7 maçta galibiyet alamadı
Göreve geldiği Fenerbahçe maçı ile beraber 7 karşılaşmada Çaykur Rizespor takımının başında yer alan Sumudica galibiyet alamadı. 7 maçta 3 beraberlik alan Rumen çalıştırıcı 4 maçtan puansız ayrıldı. Yeşil mavililer, 27 maç sonunda 6 galibiyet ve 10 beraberlikle 28 puan topladı.

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